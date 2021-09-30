Заммэра Владимир Ефимов рассказал о грядущем преображении промзоны в Выхине

Объем частных инвестиций в преобразование более не функционирующего промышленного сектора на юго-востоке столицы составит свыше пяти миллиардов рублей.

“Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более тысячи рабочих мест”, — уточнил вице-мэр Владимир Ефимов.

Согласно планам реорганизации, земельный участок площадью почти четыре гектара разделят на две части, на одной из которых появятся производственные площадки — они займут почти 34 тысячи кв. м, — а на второй обустроят общественно-деловое пространство, то есть там появятся банковские учреждения, магазины, заведения общепита, ТРЦ и т.д.

В целом проект “Индустриальные кварталы”, нацеленный на преобразование бывших столичных промышленных зон, принесет Москве около пятисот тысяч новых рабочих мест. Совокупный объем частных инвестиций в проект составит свыше семи триллионов рублей, а в конечном итоге обновление нефункционирующих промышленных пространств привлечёт в городской бюджет около трёх триллионов рублей.