 

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о грядущем преображении промзоны в Выхине

30.09.2021, 20:30, Разное
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Объем частных инвестиций в преобразование более не функционирующего промышленного сектора на юго-востоке столицы составит свыше пяти миллиардов рублей.

“Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более тысячи рабочих мест”, — уточнил вице-мэр Владимир Ефимов.

Согласно планам реорганизации, земельный участок площадью почти четыре гектара разделят на две части, на одной из которых появятся производственные площадки — они займут почти 34 тысячи кв. м, — а на второй обустроят общественно-деловое пространство, то есть там появятся банковские учреждения, магазины, заведения общепита, ТРЦ и т.д.

В целом проект “Индустриальные кварталы”, нацеленный на преобразование бывших столичных промышленных зон, принесет Москве около пятисот тысяч новых рабочих мест. Совокупный объем частных инвестиций в проект составит свыше семи триллионов рублей, а в конечном итоге обновление нефункционирующих промышленных пространств привлечёт в городской бюджет около трёх триллионов рублей.



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