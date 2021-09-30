Мнение: Расовые квоты для музыкантов, апроприация спущенных штанов и прогнувшиеся поляки

1. Мы уже привыкли. На Западе почти невозможно снять фильм или сериал, если среди актёров не будет определённого процента расовых и прочих меньшинств. Но нет предела разнообразию, теперь расовые квоты начали распространять и на музыкальные коллективы:

https://russian.rt.com/inotv/2021-09-19/BFM-TV-britanskaya-opernaya-truppa

Компания English Touring Opera приняла решение уволить 14 белых музыкантов — половину оркестра, где они проработали 20 лет с самого зарождения оперной труппы, рассказывает BFM TV со ссылкой на британские СМИ. В качестве причины в сопроводительном письме указывалось желание достичь, следуя рекомендациям Совета по делам искусств Англии, «большего этнического разнообразия».

Всё как в советском анекдоте про евреев и консерваторию. Как вы думаете, скоро ли в США и Великобритании будут требовать включать хотя бы по одному негру в каждую музыкальную группу?

2. Вы ходите со спущенными штанами, будучи белым? Нехорошо! Ведь это расизм. Немедленно подтяните штаны, иначе вы совершаете культурное преступление. Так считает передовая американская наука:

https://lenta.ru/news/2021/09/13/brukisaggy/

Французский дом моды Balenciaga обвинили в оскорблении целой расы из-за необычного дизайна новой вещи. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о спортивных брюках Trompe-L’Oeil стоимостью 86 тысяч рублей. Вещь оформлена вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье: отмечается, что такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы.

Американский профессор Маркуита Гаммэйдж подчеркнула, что подобный модный прием часто используют в искусстве для криминализации темнокожих людей, особенно мужчин. «Обычно в такой одежде показывают головорезов и преступников, представляющих угрозу для американского общества», — пояснила она.

По этой причине ученая обвинила люксовый бренд в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением). Она посчитала, что с помощью провокации дизайнеры марки пытается получить наибольшую прибыль от продаж продукции.

3. Недолго держались поляки. Стоило Евросоюзу прикрутить им финансирование, как польские консерваторы выстроились в очередь, чтобы поцеловать радужный флаг:

https://lenta.ru/news/2021/09/28/poland_lgbt/

Три польских региональных совета перестанут ущемлять права ЛГБТ после того, как Евросоюз (ЕС) пригрозил им остановкой денежной помощи на миллионы долларов. Об этом сообщает Reuters.

Члены совета в Подкарпатском, Люблинском и Малопольском воеводствах проголосовали за отказ от принятых ими статусов «зон, свободных от ЛГБТ». Подкарпатский региональный совет принял новое постановление, которое объявляет воеводство «регионом устоявшейся толерантности». «Мы поддерживаем право родителей воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями», — заявили местные власти.

Ранее парламент Свентокшиского воеводства Польши также отменил резолюцию «Анти-ЛГБТ», ради получения средств в рамках программы React-EU, направленной на помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса. Власти воеводства подчеркнули, что будут выступать против любой дискриминации, а также устранять ее в рамках своих полномочий и компетенций.

В начале сентября Евросоюз пригрозил заблокировать 126 миллионов евро, которые должен был выделить местным правительствам из Фонда сплочения. Денег могут лишиться те воеводства, где действуют законы, ущемляющие права геев, лесбиянок и других секс-меньшинств.