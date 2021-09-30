 

Ученые рассказали о наиболее долгосрочных симптомах постковидного синдрома

30.09.2021, 20:26, Разное
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Зарубежные исследователи провели несколько исследований, посвященных изучению динамики проявления долгосрочных симптомов у людей, переболевших COVID-19. На основании их результатов исследователи выделили наиболее характерные последствия заболевания.
В частности, коллектив китайских медиков обследовала на протяжении одного года группу пациентов численностью почти 2,5 человек. По истечении вышеуказанного срока у четверти исследуемых наблюдались симптомы устойчивой усталости. Также частыми проявлениями были отмечены симптомы в виде потливости, стеснения в груди, миалгии и беспокойства. Примечательно, что пациенты, находящиеся в преклонном возрасте или имеющие тяжелые заболевания, ощущали по прошествии года после выздоровления по меньшей мере три долгосрочных постковидных симптома.

Более обширную выборку переболевших привлекли к своей научной работе коллеги ученых из Китая, специалисты Оксфордского университета (Великобритания). Они рассмотрели спектр общих характеристик заболевания у 273 618 британцев, перенесших COVID-19. По итогам данного исследования почти 37% участников уведомили о по крайней мере одном долгосрочном симптоме, длящемся от трех до шести месяцев после острой фазы болезни. При этом наиболее распространенными последствиями заболевания стали депрессия или тревожное состояние – о них рассказали около 15% процентов опрошенных. Кроме того, у переболевших отмечались проблемы, заключающиеся в нарушении дыхания (8%), присутствии абдоминальных симптомов (8%), болей в груди или горле (6%), а также определенных когнитивных проблем (от 4 до 6%).

В ходе исследования британские эксперты также сравнили распространенность стойких симптомов у переболевших ковидом и гриппом. Результаты показали, фактор присутствия долгосрочных последствий после COVID-19 в полтора раза превышает аналогичный показатель после гриппа.

Источник: ufacitynews.ru



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