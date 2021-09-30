Мнение: Саркози получил год “тюрьмы”

Саркози получил еще один типа срок.

Год тюрьмы за махинации с финансированием выборов 2012-го года. За это ему впаяли всего 1 год тюрьмы, да и то, отбывать он его будет не в тюрячке (где ему самое место), а дома, с следящим браслетом.

Впереди еще суд за махинации на выборах 2007 года, которые финансировал покойный Муаммара Каддафи, которого Саркози кинул и фактически убил (в убийстве Каддафи принимал участие французский спецназ). Но судят Саркози конечно же не за агрессию и военные преступления в Ливии, а "за нарушение правил финансирования выборов". Это опять же к вопросу о европейском цинизме. За уничтожение ливийского государства почему-то никто никому судить не спешит. Также как и искать разворованные из европейских банков ливийские миллиарды.

PS. Посол Франции ожидаемо вернулся в США. Слабаки и тряпки. Независимость от США они объявлять собрались, уже вот-вот…

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