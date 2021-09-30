 

Мнение: Саркози получил год “тюрьмы”

30.09.2021, 20:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Саркози получил еще один типа срок.
Год тюрьмы за махинации с финансированием выборов 2012-го года. За это ему впаяли всего 1 год тюрьмы, да и то, отбывать он его будет не в тюрячке (где ему самое место), а дома, с следящим браслетом.
Впереди еще суд за махинации на выборах 2007 года, которые финансировал покойный Муаммара Каддафи, которого Саркози кинул и фактически убил (в убийстве Каддафи принимал участие французский спецназ). Но судят Саркози конечно же не за агрессию и военные преступления в Ливии, а "за нарушение правил финансирования выборов". Это опять же к вопросу о европейском цинизме. За уничтожение ливийского государства почему-то никто никому судить не спешит. Также как и искать разворованные из европейских банков ливийские миллиарды.

PS. Посол Франции ожидаемо вернулся в США. Слабаки и тряпки. Независимость от США они объявлять собрались, уже вот-вот…

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.10 / Роза Сябитова боится увольнения с “Первого канала”

24.05 / Производительность смартфонов будет возможно обновлять через Google Play

21.10 / “Беременный” мужчина из Уфы намерен оставить ребенка

31.05 / Мнение: Побег в тюрьму

04.07 / Лето в Париже: стильные летние сочетания, которые сейчас носят все француженки

17.07 / Рубль ослабевает по отношению к доллару и евро

13.08 / «Мне стыдно носить ваш орден»

18.05 / Названы основные причины развития депрессии

22.10 / В столице стартовал фестиваль “Таврида АРТ Moscow”

12.09 / Мнение: Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика