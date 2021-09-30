В России запретят передавать по наследству больше 5 млн рублей

Государственная дума поддержала инициативу главы комитета по бюджету и налогам об ограничении максимальной суммы наследства 5 миллионами рублей.

«Мы бы хотели особо подчеркнуть, что правило не коснётся абсолютного большинства граждан, это сделано исключительно для выявления имущества, которое было получено преступным путём. Кроме того, это не распространяется на единственное жильё, в котором фактически проживает наследник. То есть если родственник завещал гражданину квартиру, в которой тот зарегистрирован, то никаких ограничений на сумму наследства нет. Что касается остальных случаев, то, как и ранее, до пяти миллионов будет оформлять нотариус, если же стоимость движимого и недвижимого имущества наследодателя превышает указанную сумму, то гражданин сможет обратиться в суд. Далее компетентные органы проверяют, насколько легально было получены денежные средства, недвижимость, автомобили и другое ценное имущество и, если никаких вопросов не возникает, наследник сможет вступить в права», – заявил автор инициативы Андрей Макаров.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросили увеличить максимальную сумму наследства для жителей двух столиц до 10 миллионов рублей.

—