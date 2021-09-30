Стала известна дата начала работы комиссии по ДСНВ

Двусторонняя консультативная российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) начнет работу в Женеве 5 октября, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Она начнется здесь во вторник, 5 октября. И часть нашей делегации, которая была на сегодняшней встрече, останется на это мероприятие», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Ранее Рябков заявил, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией.