Стала известна дата начала работы комиссии по ДСНВ
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Двусторонняя консультативная российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) начнет работу в Женеве 5 октября, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Она начнется здесь во вторник, 5 октября. И часть нашей делегации, которая была на сегодняшней встрече, останется на это мероприятие», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Ранее Рябков заявил, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией.
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