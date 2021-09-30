Стала известна дата начала работы комиссии по ДСНВ

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30.09.2021, 20:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДвусторонняя консультативная российско-американская комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) начнет работу в Женеве 5 октября, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Она начнется здесь во вторник, 5 октября. И часть нашей делегации, которая была на сегодняшней встрече, останется на это мероприятие», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Ранее Рябков заявил, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией.  



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