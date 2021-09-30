Рябков оценил необходимость проведения саммита «пятерки» СБ ООН

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) давно назрел, состыковка графиков лидеров не является неразрешимой задачей.

«Мы считаем, что мероприятие давно назрело. Трудности в состыковке первых лиц будут всегда, поэтому некоторые в «пятерочном» кругу иной раз ссылаются на сложности лидерам собраться в определенное время в одном городе либо на полях, либо специально. Это решаемо, например, как нам представляется, путем организации видеоконференции-саммита в качестве первого шага». «Не на замену очного полноформатного контакта, а в качестве первого шага для преодоления ситуации с несостыковкой», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Пекин заинтересован в проведении саммита пятерки постоянных членов СБ ООН «как можно скорее», поскольку накопилось много глобальных проблем.

В понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на 76-й сессии ГА ООН призвал провести саммит «пятерки» Совбеза ООН по вопросам контроля над вооружениями.

В прошлый четверг главы внешнеполитических ведомств постоянных членов СБ ООН – России, Британии, Китая, США и Франции – встретились с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Глава МИД Сергей Лавров акцентировал императив поиска коллективных ответов на угрозы современности с опорой на устав ООН и международное право.

В апреле Китай поддержал предложение президента РФ Владимира Путина провести личную встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН.

Инициативу проведения встречи лидеров стран – постоянных членов СБ ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства «пятерки». Однако из-за пандемии коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено. В апреле в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» удастся провести, как только позволят эпидемиологические условия.