Рябков прокомментировал уровень участия РФ в саммите G20

Вопрос об уровне участия РФ в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении», – цитирует ТАСС Рябкова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита «двадцатки» по Афганистану, который пройдет 12 октября.