 

Суд в Париже приговорил Саркози к году тюрьмы

30.09.2021, 20:06, Новости дня
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Саркози на слушаниях отсутствовал, кроме него по делу проходили еще 13 обвиняемых.  Их обвинили в мошенничестве, подлоге документов, растрате и соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании. Прокуратура запросила для них наказание в виде лишения свободы на срок от 18 месяцев до четырех лет условно.

После оглашения приговора адвокат Саркози Тьерри Херцог заявил, что экс-президент Франции планирует его обжаловать.

Газета Le Figaro уточнила, что Саркози во время предвыборной кампании в 2012 году превысил лимит расходов, установленный законом. Обвинение утверждает, что Саркози потратил €42,8 млн, эта сумма вдвое превысила разрешенную.

Радиостанция RFI поясняла, что согласно французскому законодательству, общие расходы кандидата в президенты на проведение избирательной кампании во время предвыборной кампании Саркози не могли превышать €22,5 млн для тех, кто вышел во второй тур. Такое ограничение во Франции ввели для того, чтобы не позволить кандидатам получать преимущество при помощи денег. 

В деле также фигурирует агентство Bygmalion. Как выяснило следствие, оно выделило партии Саркози более €20 млн. Эту сумму скрыли и не учли в качестве расходов на его президентскую кампанию.

Контекст:

В марте этого года Саркози приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых – условно. Суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием. Саркози обвиняли в попытке подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. По данным прокуратуры, Саркози якобы обещал судье работу в Монако, если тот согласится разгласить инсайдерские данные о расследовании, которое касалось незаконных платежей наследницы L’Oreal Лилиан Беттенкур на его президентскую кампанию 2007 года.

Саркози фигурирует и в других уголовных делах. Бывшего президента Франции 20 марта 2018 года задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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