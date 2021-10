УЕФА признал дебютный гол Месси в составе ПСЖ – лучшим во втором туре Лиги чемпионов

“Подведены итоги “Гола недели” – и это хорошие новости для Лео Месси”, – говорится в сообщении.

Гол Месси в ворота “горожан” – дебютный для аргентинца в составе ПСЖ после перехода с испанской “Барселоны”.

Месси в голосовании опередил полузащитника “Шерифа” (Тирасполь) Себастьяна Тилля, защитника Алекса Теллеса из “Манчестер Юнайтед (Англия) и форварда “Атлетико” (Мадрид, Испания) Антуана Гризманна.

The Goal of the Week results are in – and it’s good news for Leo Messi * #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

Контекст:

Лучшим по итогам первого тура Лиги чемпионов стал гол игрока “Шерифа” Адамы Траоре в ворота “Шахтера”.

—