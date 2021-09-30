 

УЕФА признал дебютный гол Месси в составе ПСЖ – лучшим во втором туре Лиги чемпионов

30.09.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Подведены итоги “Гола недели” – и это хорошие новости для Лео Месси”, – говорится в сообщении.    

Гол Месси в ворота “горожан” – дебютный для аргентинца в составе ПСЖ после перехода с испанской “Барселоны”.

Месси в голосовании опередил полузащитника “Шерифа” (Тирасполь) Себастьяна Тилля, защитника Алекса Теллеса из “Манчестер Юнайтед (Англия) и форварда “Атлетико” (Мадрид, Испания) Антуана Гризманна.

The Goal of the Week results are in – and it’s good news for Leo Messi * #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

Контекст:

Лучшим по итогам первого тура Лиги чемпионов стал гол игрока “Шерифа” Адамы Траоре в ворота “Шахтера”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.05 / Солонин: В День Победы я думаю о том, почему до людей всегда доходит так поздно

06.07 / Спрогнозирован самый глубокий за последние 11 лет спад ВВП России

27.01 / Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего. Он в тяжелом состоянии

03.09 / Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 февраля 2021 года

01.02 / МИД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы РФ по Навальному

18.06 / Вышедшая из берегов река затопила Ялту

07.09 / Стефанчук ответил, изменились его отношения с Разумковым после сообщений о желании ОП поставить его на место спикера Рады

31.08 / Зеленский сообщил о меморандуме по достройке ХАЭС с помощью американской компании

23.05 / N-TV – Boeing Трампа отремонтируют от и до — для будущих митингов

16.04 / Каспаров запустил собственный сервис для игры в шахматы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика