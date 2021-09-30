Леша, у нас отмена!

Рэпер FACE посочувствовал Навальному — и лишился концертов. Запрет идет из местных администраций и ФСБ.

Рэпер FACE. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Красноярск, Новосибирск, Омск, Нижний, Самара… Эти и другие города перечисляет FACE в своем посте в инстаграме, который можно было бы озаглавить «У меня слетел тур». Никогда такого не было, и вот опять:

«За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске. В Красноярске концертной площадке позвонили с угрозами из администрации города (вплоть до «вырубим свет»). В Новосибирске позвонили из министерства культуры области. В Омске позвонили из ФСБ. В Нижнем ФСБ рассылает концертным площадкам список «нежелательных артистов». В Перми закрыли несговорчивую концертную площадку, на которой должен был пройти мой концерт. В Самаре с угрозами звонили собственнику здания, где расположена площадка. В Казани позвонили из аппарата президента республики».

Звучит как сводка с фронта. Сразу понимаешь, почему люди вздрагивают, когда звонит телефон. И отовсюду угрозы: «Не послушаетесь — ждите серьезных неприятностей», так это звучит в изложении Фейса. И люди уже знают по опыту, что он не преувеличивает, не несет пургу, не работает на самопиар. Так происходит в стране давно, с начала украинской войны. А в промышленных масштабах — с 2018-го, как реакция на теракт в Архангельске. Власти в очередной раз взялись тогда за молодежную политику и начали ее с массовых отмен концертов рэп- и панк-исполнителей. Как умели.

А в этом году появился еще один повод — Навальный, и пошла вторая волна. «Ногу Свело!», Нойз, «Порнофильмы», «АлоэВера»… Были проблемы у «Тараканов!», у Васи Обломова, и это только начало. Иногда мне кажется, что я теперь до конца жизни буду писать об отмененных концертах. А когда артисты, поддержавшие Навального, кончатся, власть придумает еще что-нибудь.

Фейса не было среди тех, кто в январе записывал видеообращения, он раскачался где-то к апрелю, когда Навальный уже сидел и держал голодовку. Пришел на митинг вместе с Оксимироном и Влади из «Касты» и написал в Сетях пост:

«Вы когда-нибудь видели, как убивают человека? Вы видите это прямо сейчас. И как бы ни хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему — это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают. Страшным способом. На глазах у всех нас. Если вы вообще имеете в планах когда-нибудь начать жить, свободно дышать, сейчас самое время начать за это бороться. В противном случае все будет еще намного хуже, причем очень скоро. И еще один момент. Это коснется каждого, и тебя тоже, не переживай».

Тут надо пояснить, что Фейс — не самый большой поклонник Навального.

Выступление FACE на митинге «Отпускай — допускай» в Москве (2019). Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Не так давно он называл его тираном и другими нехорошими словами. А в недавнем прошлом вообще позиционировал себя как ярый патриот и исполнял треки типа «Я роняю Запад». Очень постепенно и не сразу он начал интересоваться политикой и посещать митинги. Оппозиционером его сделали исключительно и только действия нашей власти.

Поэтому немного дико звучат в его устах все эти слова: репрессии, гуманизм. Это не его лексикон. Фейс в прошлом — уфимский гопник, больше интересовавшийся насчет подраться, закинуться чем-нибудь и поехать на хату с девчонками. Но он точно не дурак, и совесть у него есть. Жизнь заставила его разобраться в том, что такое гуманизм и репрессии. Теперь он говорит так:

«Когда в апреле этого года в прямом эфире от голода умирал человек, к которому не допускали врачей, мы все в той или иной форме выразили свое несогласие с творящейся бессмысленной жестокостью. Потому что ни один человек не заслуживает такого, что бы он ни сотворил. И вот за это всем нам пришло время держать ответ, ведь в королевстве абсурда все перевернуто с ног на голову, зло становится насаждаемой нормой, а добро — наказуемым злом».

Но так будет не всегда. Для запрещающих инстанций хочу сделать короткий экскурс в историю.

1988 год. Огромная толпа молодежи под руководством Михаила Борзыкина идет по Невскому штурмовать Смольный. Что это? Революция? Голодный бунт? Нет, это отменили концерт.

Миллионы молодых людей тогда ненавидели советскую власть, проклинали ее и желали ей скорого конца вовсе не потому, что им не нравился социализм, коррупция, бюрократия или лично члены политбюро. Просто эта власть не давала им слушать любимую музыку и ходить на концерты любимых групп. И они ее уничтожили.

Можете повторить.

Ян Шенкман, обозреватель

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Требуем прекратить давление на музыкантов! «Ногу Свело!», Noize, Вася Обломов, Кортнев

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