Мнение: Письмо: “Что не так с поведением?”

Разбирайте письмо.

Автор пишет, что советовалась с моими комментаторами и те не смогли ей пояснить, что не так.

Я думаю, что она выдумывает. Это либо не мои комментаторы, либо они не хотели ей ничего советовать и пояснять.

Мои комментаторы могут быстро рассказать ей про ее проблему.

Причем с самых разных сторон.

Давайте проверим.

arvendalle

Здравствуйте, Эволюция.

Меня зовут Arvendalle

Я читаю ваш блог некоторое время, у меня есть знакомые, которые являются вашими комментаторами.

Обсуждала с ними ситуацию, но так и не смогла понять, как так выходит. Сказали, что у меня определено есть корона, из-за которой на моих глазах шоры.

Помогите, пожалуйста, их снять.

Есть ряд повторяющихся ситуаций.

Друзья предлагают заплатить в кафе или как-то помочь мне, например, с ремонтом. Прекрасные щедрые друзья. Отказаться почему-то сложно.

Получается это обычно так: они мне пишут: “Ну и когда мы уже идём красить твои стены?” Я съезжаю на то, что пока что краска не куплена, а сама надеюсь, что они не вспомнят. Но они опять вспоминают и спрашивают. А я хочу всё сделать сама. Чтобы это было только моё.

Другой случай, другие друзья. Сидели в кафе и собирались уходить. Я задумалась и выпала из разговора, принесли счёт, я положила свою часть. Оказалось, что один друг хотел оплатить нам лимонад, но я этого не услышала, думала, что все уже свою часть отдали. Вышло так, будто я настаиваю. Посмеялся надо мной. Но в глубине души я рада, что мне удалось заплатить. Для них это мелочь, а для меня нет. Пару раз мне это в шутку припоминали, что я вот такая принципиальная.

Ну и другой случай моей кармы.

В компании собирали деньги на подарок, друг написал, сдала ли я. Я ответила, что пока нет. Он пишет “сдам за нас обоих”. Я отвечаю “за меня не надо”, но спустя полчаса он пишет ” Скинул за нас двоих”.

Так же они платят за такси, отказаться можно только через конфликт, в котором я окажусь “сильной и независимой”. Иногда со мной вели беседы на тему “дай нам быть джентельменами”. Тут я поняла, что сумма страданий от бесед превосходит сумму затрат на такси и смирилась с этой несправедливостью.

Я спросила подругу, которая читает Вас, что не так, почему я попадаю в такие ситуации. Если друзья хотят вложиться, они в красном поле, если я не хочу, то попадаю в чëрное. Ведь выходит, что они хотят близости, а я отталкиваю. Мне понятно, почему в чёрном те, кто просят и тянут. Но почему я не могу платить за себя сама, разве это не моя территория?

Всё это мелочи, которые по идее должны растворяться в моих вложениях в друзей. Но чувственно мне что-то не так, понять же, почему, я не могу. На меня будто вешают долг, который я не хотела и не просила. Я люблю угощать и дарить подарки, но не когда я чувствую, что это вот моя ответка, потому что я была должна. Я хочу быть свободной, а в такие моменты не чувствую себя так.

Что не так с моим пониманием или поведением? Как поступать в подобных ситуациях?

Спасибо Вам за блог.