Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
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Врачи Московской области будут получать от властей прибавку к зарплате за вакцинацию граждан. Об этом сообщили представители подмосковного Минздрава.
В ведомстве отметили, что за каждого привитого пациента врачам выплатят по 200 рублей. Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова пояснила, что таким образом региональные власти хотят сохранить высокий уровень вакцинации населения, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.
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