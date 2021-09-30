Синоптик предрек “марсианский” октябрь в Москве и Подмосковье

Жителей Москвы и Московской области в октябре ждет “марсианская” погода. Таким прогнозом поделился метеоролог, ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

Тишковец пояснил, что атмосфера Марса изобилует пылью, но жидкости в ней мало: именно такие условия ожидают столичный регион в октябре. По словам эксперта, дефицит осадков может составить до 60%, а на небе будет преимущественно солнечно, сообщают “Вести Подмосковья”.