 

Синоптик предрек “марсианский” октябрь в Москве и Подмосковье

30.09.2021, 19:36, Разное
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Жителей Москвы и Московской области в октябре ждет “марсианская” погода. Таким прогнозом поделился метеоролог, ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

Тишковец пояснил, что атмосфера Марса изобилует пылью, но жидкости в ней мало: именно такие условия ожидают столичный регион в октябре. По словам эксперта, дефицит осадков может составить до 60%, а на небе будет преимущественно солнечно, сообщают “Вести Подмосковья”.



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