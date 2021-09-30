Ученые назвали витамин, который поможет вернуть утраченное или искаженное обоняние после коронавируса

Ученые из Университета Восточной Англии проводят исследование, в ходе которого планируется доказать или опровергнуть пользу витамина А при утраченном или искаженном обонянии после коронавируса. Речь идет об использовании назальных капель с этим компонентом, а исследование продлится в течение 12 недель.

Самым распространенным симптомом коронавируса является потеря способности различать запахи. Данная ситуация может возникать и после гриппа и других заболеваний, но, независимо от причины, приносит множество неудобств людям. У многих пациентов обоняние возвращается через несколько недель, но существует и процент среди переболевших, которые навсегда теряют способность чувствовать запахи. Именно по этой причине исследователи решили искать пути решения проблемы, используя назальные капли с различными составляющими. Они предполагают, что необходимо сосредоточить внимание на изменениях размеров обонятельной луковицы, находящейся в области под носом. Немаловажным будет анализ активности областей головного мозга, связанных с распознаванием запахов.

Испытуемых разделили на две группы. Одни будут применять назальные капли с витамином А, а остальные – плацебо. Все участники будут проходить различные тесты на распознавание ряда ароматов. О результатах исследования исследователи расскажут после его завершения.

Источник: newdaynews.ru