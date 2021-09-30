 

New York Times: Эрдоган высоко ценит связи с Путиным на фоне напряжения с Байденом

30.09.2021, 19:32, Разное
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В зарубежном издании New York Times отметили, что Реджеп Тайип Эрдоган высоко ценит связи с Владимиром Путиным на фоне напряжённых отношений с Джо Байденом. Причиной стала покупка ракетных комплексов С-400.
После приобретения комплексов в администрации президента США выразили недовольство действиями главы Турции, который предпочёл приобретать именно российские С-400, а не американские Patriot. Подобное нежелание вызвало ряд последствий и теперь Вашингтон отказался поставлять в Анкару новые боевые самолёты F-35. В свою очередь Эрдоган отметил, что Турция имеет полное право закупать то вооружение, которое им хочется, а российские зенитно-ракетные комплексы закупались уже после того, как США не дала возможности приобрести свои боевые машины. Также президенты Турции и РФ встретились и обсудили ряд других направлений для сотрудничества, включая энергетическое. Подобное налаживание отношений высоко ценится сторонами, а на фоне напряжённых отношений с западными коллегами выглядит перспективным.

В свою очередь Владимир Путин не считает Реджепа Тайипа Эрдогана конкурентом, а видит в нём союзника. В частности, президенты на встрече сошлись во мнении, что РФ и Турция имеют перспективы для укрепления дружеских отношений, особенно на фоне неблагоприятных процессов на европейском газовом рынке, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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