Школьник в Москве угрожал расстрелять учителя из-за нежелания ехать на сборы

Учащийся одной из школ в Москве угрожал расстрелять учителя из-за своего нежелания ехать на сборы с классом. Полиция нашла дома у подростка огнестрельное оружие.

Угроза поступила после того, как классный руководитель рассказал всем ученикам о необходимости подготовиться к выезду на природу в рамках программы по ОБЖ. Один из учеников выразил крайнее недовольство данной затеей и отметил, что ни на какие сборы не поедет. Когда же преподаватель настоял на своём решении, подросток начал угрожать расстрелом. «Будете заставлять ехать, я приду и перестреляю», – сказал учащийся.

Данные слова не были проигнорированы преподавательским составом учебного заведения и они обратились в полицию. В ходе обыска в доме ученика обнаружено охотничье ружьё и 300 граммов пороха. Оружие принадлежит отцу мальчика и даже имелось разрешение, но оно было просрочено, пишет интернет-издание NewInform.