 

Школьник в Москве угрожал расстрелять учителя из-за нежелания ехать на сборы

30.09.2021, 19:32, Разное
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Учащийся одной из школ в Москве угрожал расстрелять учителя из-за своего нежелания ехать на сборы с классом. Полиция нашла дома у подростка огнестрельное оружие.
Угроза поступила после того, как классный руководитель рассказал всем ученикам о необходимости подготовиться к выезду на природу в рамках программы по ОБЖ. Один из учеников выразил крайнее недовольство данной затеей и отметил, что ни на какие сборы не поедет. Когда же преподаватель настоял на своём решении, подросток начал угрожать расстрелом. «Будете заставлять ехать, я приду и перестреляю», – сказал учащийся.

Данные слова не были проигнорированы преподавательским составом учебного заведения и они обратились в полицию. В ходе обыска в доме ученика обнаружено охотничье ружьё и 300 граммов пороха. Оружие принадлежит отцу мальчика и даже имелось разрешение, но оно было просрочено, пишет интернет-издание NewInform.



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