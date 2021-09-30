 

Барбадос заявил о выходе из-под власти британской короны

30.09.2021, 19:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПарламент Барбадоса проголосовал за выход из-под власти британской короны, правительство и оппозиция согласовали кандидатуру генерал-губернатора острова Сандры Мейсон на пост первого президента будущей республики, сообщила премьер-министр Миа Мотли.

«Мы намерены после утверждения законодательства номинировать ее превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента», – приводит слова Мотли издание Kevz Politics в Twitter, передает РИА «Новости».

Парламент страны единогласно проголосовал за внесение поправок в конституцию, согласно которым Барбадос получит независимость от британской короны. Переход Барбадоса к парламентской республике должен завершиться 30 ноября текущего года с приведением к присяге президента, после чего будет принята новая конституция. Новую конституцию обсудят с гражданами.

Кандидатура Мейсон на пост президента Барбадоса была согласована с оппозицией и будет представлена для голосования в парламенте. Для ее утверждения необходимо одобрение двумя третями голосов в обеих палатах.

Барбадос – островное государство в восточной части Карибского моря, входящее в Британское Содружество наций. Население Барбадоса — около 280 тыс. человек. Он получил независимость от Великобритании в 1966 году, но сохранил формальную связь с британской монархией. Первым премьер-министром страны стал Эррол Барроу.



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