Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.

«Еще три модернизированные современные библиотеки появятся в Ставропольском крае в 2022 году: решением Министерства культуры Российской Федерации библиотеки Благодарненского, Георгиевского и Левокумского муниципальных округов признаны победителями конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», – написала она на своей странице в Instagram.

Лихачева отметила, что «в 2022 году на Ставрополье будет действовать уже 20 модельных библиотек – интеллектуальных и образовательных центров, сочетающих в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям».

Как сообщается на сайте Министерства культуры России, на преобразование модельных библиотек из федерального бюджета дополнительно был выделен 1 млрд рублей в рамках исполнения поручений президента РФ по итогам послания Федеральному собранию. Это позволит в 2022 году в городах РФ модернизировать по модельному стандарту на 129 библиотек больше.

В следующем году новым участником проекта станет Сахалинская область. Ожидается, что всего в 2022 году будут открыты 239 учреждений в новом статусе из 78 субъектов России.

За время реализации нацпроекта «Культура» с 2019 года план по созданию модельных библиотек был перевыполнен почти в два раза. Таким образом, к концу 2022 года будут обновлены 850 библиотек вместо изначально запланированных 440.