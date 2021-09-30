Разумков заявил, что его должность хочет занять Стефанчук

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30.09.2021, 19:14, Новости дня
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Журналистка спросила спикера парламента, был ли у него конфликт со Стефанчуком.

“Конфликта у меня с ним не было. Руслан Алексеевич хотел занимать эту должность [главы Рады], даже когда я находился на самоизоляции. Он не очень это скрывал, он письма писал с просьбой объяснить, почему не он исполняет обязанности… К счастью для меня и для огорчения для некоторых моих коллег, состояние здоровья точно позволяло выполнять функции председателя Верховной Рады”, – сказал Разумков.

30 сентября Разумков заявил, что глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.

По мнению спикера Рады, его отзыв – это коллективное решение фракции, но оно не имеет оснований. В то же время Разумков отметил, что у него нет конфликта со “Слугой народа” и он намерен отстаивать свою позицию.

СМИ сообщали, что Стефанчук – единственный кандидат от “Слуги народа” на должность главы Рады в случае отставки Разумкова.

Контекст:

Конфликт между фракцией “Слуга народа” и Разумковым возник из-за того, что спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

Разумков говорил 24 сентября, что за место главы Рады “не держится”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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