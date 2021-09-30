“Ко мне часто проявляют интерес женщины”. Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации

“Ходили слухи о твоей нетрадиционной ориентации. Ты это знаешь. Ты как относишься к этим слухам?” – спросил у Павленко Демин.

“Да? Не знала. Ну то, что ко мне часто проявляют интерес женщины, – это было всегда, с детства. До отношений никогда не доходило, а к каким-то разговорам – доходило. Я не знаю, как на это реагировать. Нейтрально?” – рассказала Павленко.

Артистка отметила, что ей нравятся парни, в отношениях с которыми она уверена.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию Павленко – дирижер народного хора. В 2013 году она окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности “народный фольклор”.

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020”. После того как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, приехавшая на конкурс от Украины, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

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