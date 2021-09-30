 

ФСБ России ищет главреда издания The Insider, которое расследовало дело MH17 и отравление Навального. У его родителей провели обыски

30.09.2021, 19:14, Новости дня
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В ФСБ заявляют, что “выявили и задокументировали факт” такого пересечения Доброхотовым границы в августе этого года. 

“В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Доброхотов, реализуя свой преступный умысел, в ночное время с 31 июля на 1 августа прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска”, – утверждается в релизе. 

Против Доброхотова открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 322 уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы РФ). Как рассказала РБК адвокат журналиста Юлия Кузнецова, 23 сентября ФСБ объявило в розыск Доброхотова. В релизе ведомства сообщается, что его хотят задержать. 

Сейчас ФСБ проводит следственные и “дополнительные оперативно-розыскные” мероприятия. Как сообщал The Insider, сегодня в рамках этого дела дома у родителей Доброхтова провели обыски, жену журналиста увезли на допрос, к ней не пустили адвоката. 

Доброхотов заявил, что уголовное дело “высосано из пальца”, его заявление опубликовал The Insider сегодня. Журналист подчеркивает: имел полное право покидать территорию России. По мнению Доброхотова, цель уголовного преследования – “оказать давление на родственников и получить доступ к телефонам и компьютерам в надежде прочитать переписку” и узнать о его местонахождении. 

“Не было никаких других причин вломиться в шесть утра в квартиру моих родителей, и к жене, с которой в этот момент находились мои маленькие дети”, – подчеркнул он. 

По словам главреда The Insider, после обысков в августе у него изъяли загранпаспорт, но оставили общегражданский паспорт.

Журналист заявил, что в целях безопасности не будет рассказывать как пересек границу РФ, кроме того, он сообщил, что пока не хочет называть страну, в которой сейчас находится. “Даже не столько из соображений безопасности, сколько потому, что я все время в движении, пока нет места, о котором я сказал бы – я живу здесь”, – пояснил он. 

Госпогранслужба Украины не подтвердила и не опровергла информацию о якобы незаконном пересечении Доброхотовым границы. Спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии “Радіо Свобода” назвал эти утверждения манипулятивной риторикой ФСБ. 

 Доброхотов подчеркнул, что его отъезд и уголовное дело не повлияют на работу издания. 

Контекст:

Издание The Insider работает уже восемь лет. Основное направление работы издания – журналистские расследования. Одни из самых известных расследований были выпущены в сотрудничестве с Bellingcat: о крушении малазийского Boeing над Донбассом и причастности России к авиакатастрофе, об отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018-м, а также об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в прошлом году.

23 июля издание внесли в перечень СМИ-иноагентов. Попавшие в этот реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

28 июля к Доброхотову с обысками пришла полиция. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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