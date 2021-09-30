У них дизель в кризисе

Помогать решать проблемы с топливом в Великобритании теперь будет армия. Как страна переживает нехватку бензина.

Фото:EPA-EFE

Тема использования армии «в мирных целях» возникает за премьерство Бориса Джонсона уже не первый раз. Британцы потешаются: «Скоро возить топливо, делать уколы, ухаживать за стариками и собирать овощи (а фрукты уже сгнили) тоже будут солдаты…».

Военные специалисты будут привлечены в качестве экзаменаторов для ускорения получения лицензий на вождение большегрузов. Департамент транспорта разошлет млн писем с призывом вернуться на работу водителям грузовиков в Великобритании, которые имеют лицензии, но в настоящее время сидят без дела. Министерство образования инвестирует до 10 млн фунтов стерлингов в создание бесплатных «лагерей повышения квалификации» для подготовки до 3000 новых водителей грузовиков. Еще тысяча будет обучена на местных курсах образования взрослых, финансируемых госбюджетом. Что из этого получится — неизвестно.

Пока водители армейских танкеров переведены в «состояние готовности» для прохождения специализированной подготовки по доставке топлива, чтобы быть в шаге от развертывания в случае необходимости.

В стране пятый день продолжается топливный кризис. Запасы есть, но перебои с поставками и ажиотажный спрос на автомобильное топливо привели к огромным очередям на заправках по всей стране. Очередей не было только там (как я убедилась, объехав по случаю округу в радиусе 15 миль), где не было и топлива.

Борис Джонсон. Фото: Stefan Rousseau / ТАСС

В понедельник профильные организации сообщили, что по их оценкам по стране «пересохло» до 90 процентов заправок. Цены на топливо достигли восьмилетнего максимума, сообщает газета «Гардиан». От Даунинг-стрит требуют предоставить водителям скорой помощи, медицинскому персоналу и другим ключевым работникам приоритетный доступ к топливу.

Власти Соединенного Королевства уверяют, что причиной кризиса стали «панические закупки». И правда, как подтверждали один за другим слушатели разговорного радио ЛБС,

стоило министру транспорта Гранту Шеппсу в пятницу утром произнести «не надо паники», как тут все и началось.

«Это проблема доверия, правительство слишком много врет», — говорят британцы.

Проправительственная газета «Дэйли Мэйл» объясняет кризис жадностью автомобилистов, которые «игнорировали призывы правительства к спокойствию, создавая пробки на дорогах». На первых полосах таблоидов «Сан» и «Мэйл» — фотографии «жадных» водителей с канистрами в багажниках. Знакомо, правда? Так на закате советской власти объясняли, что всю колбасу раскупили и увезли на длинных электричках приезжие.

Пресса растиражировала компетентное мнение председателя Ассоциации розничных продавцов бензина, который считает, что хотя краткосрочной проблемой была «паническая скупка», первопричина кризиса заключается в «правительстве, которое тянет с решением вопроса о количестве водителей грузовых автомобилей на местах».

Нехватка водителей большегрузов, в том числе бензовозов, которая ощущается уже несколько месяцев, оценивается не меньше, чем в 100 тысяч (!) человек. Это привело к острому дефициту по целому ряду товаров и пустым полкам в магазинах.

Топливный кризис вызвал дебаты о том, насколько виноват в этом Брексит — ключевой пункт британской политики последних лет. На прошлой неделе и премьер-министр, и министр транспорта подчеркивали, что ситуация с нехваткой водителей в континентальной Европе чуть ли не хуже, чем в Великобритании, и что именно выход из ЕС поможет «обеспечить решение» проблемы.

Фото: EPA-EFE

Действительно, ряд стран-членов ЕС также испытывают нехватку водителей большегрузов. Наиболее пострадавшими оказались Польша (нехватка 124 000 водителей) и Германия (45 000–60 000). Но в отличие от Британии компании-перевозчики в ЕС могут полагаться на своих соседей, и пока дефицита и паники удалось избежать. Английские социальные сети охотно демонстрируют контраст: покой и порядок на заправках Дании, Италии, Франции, Германии, Швеции.

Не то в Соединенном Королевстве. С января, после того как страна завершила последний этап Брексита, работодатели не могут свободно нанимать европейских работников, как это было раньше. Пандемия коронавируса усугубила кризис, вызванный длительной (многолетней, как подчеркивают специалисты) нехваткой собственно британских водителей грузовиков. Надежда, что дефицит рабочей силы приведет к росту зарплат и серьезному улучшению условий труда и таким образом сделает многие профессии более привлекательными для жителей Соединенного Королевства, так и не превратилась в правительственный план.

Наоборот, в минувшую субботу после многомесячного давления со стороны бизнеса произошло знаменательное изменение фундаментальной части правительственной политики — иммиграционных ограничений. Борис Джонсон санкционировал выдачу 5000 разрешений на работу в стране для водителей бензовозов и грузовиков с продуктами питания. Еще 5,5 тысячи виз получат работники птицеводства. Даунинг-стрит, правда, подчеркивает, что разрешение будет действовать «очень строго» в течение трех месяцев до Рождества, чтобы, как съязвила левая газета «Миррор», «спасти Рождество».

Лидеры бизнеса призвали министров ослабить ограничения еще больше, президент Британской торговой палаты, сказала, что правительство лишь «плеснуло наперсток воды в костер».

Надо сказать, что это не первое отступление от принципов Брексита.

Так, несмотря на то, что ЕС ввел таможенный контроль экспорта из Великобритании, Лондон тем не менее уже вторично отложил введение симметричных мер на границе — теперь уже до лета 2022 года, сдерживая рост цен на привычный для острова импорт. Правительство также разрешило предприятиям продолжать еще год использовать европейскую маркировку безопасности и качества товаров — ЕС «CE» — для подтверждения соответствия продукции стандартам безопасности, вместо того чтобы вводить собственную.

После шумных споров Еврокомиссия тихо изменила свою политику в части проблемных вопросов по Северной Ирландии. Европейцы как бы пока «приняли к сведению» одностороннее решение Лондона продлить «на неопределенный срок» льготный период в отношении ввоза ряда продуктов из Великобритании в Северную Ирландию. Подача судебного иска со стороны ЕС пока «заморожена».

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Влиятельная «Файнэншл Таймс» осторожно определяет нынешние отношения Великобритании и ЕС как «режим ограничения ущерба». Это облегчается тем, что, как написала по итогам визита премьера Бориса Джонсона в США газета «Нью-Йорк Таймс», «фактически похоронен один из главных аргументов в пользу Брексита: что он позволит Великобритании заключить выгодную торговую сделку с Соединенными Штатами». А британские проблемы, включая топливный кризис, ясно показывают, что Брюсселю больше не нужно доказывать странам-членам, с какими расходами и рисками сопряжен выход из ЕС.

Опрос агентства «Опиниум» показал, что среди причин нехватки водителей 76% жителей называет коронавирус, 70% — винят правительство, 68% — Брексит и 67% — премьера Джонсона. Самое парадоксальное, что 48% винят в недостатке водителей… Евросоюз.

Как гласит английская пословица, «печной горшок клянет котелок за то, что тот в саже».

Правительство надеется на завершение «панических закупок» к концу недели и видит первые признаки улучшения. Прекращение «панических настроений», как известно, — вопрос доверия. Течение кризиса покажет, есть ли доверие к правительству, точнее любых опросов.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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