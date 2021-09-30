 

Смартфоны Xiaomi проверят в немецком ведомстве по кибербезопасности

30.09.2021, 19:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили в специальной службе по кибербезопасности Германии, работающей на федеральном уровне, в ближайшее время специалисты проверят смартфоны, выпущенные в китайской компании Xiaomi. Ранее и у самого производителя заявляли, что хотят организовать для своих гаджетов проверку независимыми экспертами. Похоже, здесь есть обоюдная заинтересованность.

Наверняка дело в том, что Xiaomi пытается избежать большого скандала, который может навредить компании на глобальном уровне, говорят эксперты. Около недели назад представители правительства Литвы рекомендовали гражданам воздержаться от приобретения смартфонов этого китайского производителя.

Xiaomi обвинили в том, что она выпускает гаджеты с встроенными модулями для цензуры. При этом известно, что только во втором квартале текущего года производитель отгрузил доя ЕС более 12 млн мобильных устройств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Украина отказалась пускать на «Евровидение» мальчика-сироту из-за исполнения «Смуглянки»

09.01 / Трамп заявил о возможности создания альтернативы Twitter

16.10 / Белоруссия заявила, что рассчиталась за российский газ

02.05 / Центр Чумакова анонсировал выпуск 7,5 млн доз вакцины «КовиВак»

18.10 / Силуанов заявил об устойчивости банковской системы России

24.04 / ЦАР и РФ обсудили проекты по строительству в стране нового города и аэропортов

25.08 / Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко

10.09 / Мужчина убил жену около торгового центра в Москве

10.01 / Исследовано влияние утренней погоды на рабочее настроение днем

27.02 / Русский монастырь остался без электричества из-за непогоды в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика