Смартфоны Xiaomi проверят в немецком ведомстве по кибербезопасности

Как сообщили в специальной службе по кибербезопасности Германии, работающей на федеральном уровне, в ближайшее время специалисты проверят смартфоны, выпущенные в китайской компании Xiaomi. Ранее и у самого производителя заявляли, что хотят организовать для своих гаджетов проверку независимыми экспертами. Похоже, здесь есть обоюдная заинтересованность.

Наверняка дело в том, что Xiaomi пытается избежать большого скандала, который может навредить компании на глобальном уровне, говорят эксперты. Около недели назад представители правительства Литвы рекомендовали гражданам воздержаться от приобретения смартфонов этого китайского производителя.

Xiaomi обвинили в том, что она выпускает гаджеты с встроенными модулями для цензуры. При этом известно, что только во втором квартале текущего года производитель отгрузил доя ЕС более 12 млн мобильных устройств.