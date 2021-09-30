Тенденции макияжа осени: как выбрать свой в соответствии с цветом вашей кожи (советы визажистов)

Осенью в тренде будут несколько достаточно интересных и стильных тенденций в плане выполнения макияжа. Это касается мейк-апа бровей, губ, кожи и глаз. Специалисты в сфере красоты рассказали о том, как их использовать в соответствии с оттенком нашей кожи. Вот некоторые модные и стильные способы нанесения косметики.

Гладкая и сияющая кожа

Отлично смотрится красивая, сияющая и гладкая кожа, которая выглядит максимально естественно, как будто ей совершенно не нужен макияж. Эта модная тенденция на протяжении длительного времени является модным и популярным трендом. Нужно выбирать косметические продукты, которые помогают нам выглядеть просто невероятно.

Осенью стоит выбирать основы под макияж, в которых содержатся полезные и питательные ингредиенты, а также антиоксиданты. Эти средства помогут обеспечить комплексную защиту кожи лица и сделать ее внешний вид просто невероятным.

Отличным вариантом являются сыворотки, предназначенные для ухода за кожными покровами. Они помогают очень быстро добиться желаемого результата.

Если кожа не выглядит совершенной и на ней имеются определенные недостатки, то стоит использовать тональную основу среднего покрытия и точечно нанести консилер.

Красивые и яркие оттенки

Осенью популярностью будет пользоваться не только красивая и гладкая кожа, но также и эффектно накрашенные глаза, брови и ресницы.

Говоря о выборе теней, стоит отдать предпочтение сливовым, вишневым или же пурпурным тонам. Они отлично подчеркнут смуглый оттенок кожи. Не утрачивают своей актуальности также и нейтральные тона.

Брюнеткам со смуглой кожей стоит выбрать подводку для глаз бутылочно-зеленого, фиолетового или золотистого цвета, нанесенную на ватерлинию.

Девушкам со светлой кожей стоит остановить свой выбор на светло-розовом, сиреневом и лазурно-голубом оттенке. Это поможет добавить внешности красивые яркие акценты.

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Для создания простого, но при этом очень эффектного образа отлично подойдут теплые нейтральные тона теней, а также нужно нанести довольно густо тушь для ресниц. Это поможет выделить взгляд и сделать его более выразительным.

Сочные губы

Красивые, пухлые губы с сочным оттенком помады помогут придать образу особый гламур и притягательность. Это самая горячая тенденция на осень 2021 года. Чтобы добиться такого просто невероятного эффекта, визажист рекомендует выбирать достаточно яркие цвета помады, которые будут увлажнять.

Такая помада поможет сделать губы более пухлыми и объемными. Стоит выбирать достаточно яркие и насыщенные цвета, которые будут полностью соответствовать осеннему сезону.

Красиво очерченные брови

Очень красиво и стильно смотрятся графичные брови, которые помогут подчеркнуть весь остальной макияж. Желательно сделать основной акцент на естественность.

Однако также в моде будут как тонкие, так и достаточно толстые брови. Для их укладки стоит использовать специальный гель, чтобы волоски выглядели хорошо причесанными.

Осенью есть множество возможностей для создания стильного и эффектного макияжа, который будет запоминающимся.