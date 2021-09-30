 

Власти России хотят снова повысить минимальный размер оплаты труда

30.09.2021, 18:44, Разное
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Правительство России выступило с предложением повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Кабмин уже внес в Государственную Думу соответствующий законопроект.

В тексте документа указано, что МРОТ планируется проиндексировать на 6,4% с начала 2022 года. Таким образом, с 1 января его размер составит 13 617 рублей вместо прежних 12 792 рублей. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за счет повышения МРОТ вырастут зарплаты почти трех миллионов россиян, передает “Радио 1”.



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