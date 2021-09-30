 

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России: Мы с Путиным достаточно умны

30.09.2021, 18:44, Разное
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Александр Лукашенко неоднократно давал понять, что Белоруссия никогда не станет частью России. При этом Минск и Москва охотно сотрудничают в рамках Союзного государства. Эта тема была поднята вновь в ходе интервью главы государства телеканалу CNN.

Отвечая скептически настроенному журналисту, Лукашенко назвал предположения насчет присоединения Белоруссии к России выдумкой коллективного Запада. Президент заявил, что он и российский лидер “достаточно умны” для создания союза, который сильнее унитарного образования, в рамках двух суверенных государств.

Также Лукашенко отметил, что Белоруссию поддержат вооруженные силы России, если произойдет конфликт с другими странами. Белорусский лидер назвал республику форпостом Союзного государства, который может быть создан при необходимости в течение одного месяца, пишет “Царьград”.

Ранее политолог Валерий Карбалевич заявил о формировании союза Белоруссии и России против Украины. Эксперт обратил внимание на последние слова Александра Лукашенко о Незалежной. Президент обвинил южных соседей в открытии “второго фронта” на границе с Белоруссией.



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