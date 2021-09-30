 

Астробиологи нашли доказательства фотосинтеза в облаках Венеры

30.09.2021, 18:40, Разное
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Астробиологи из Калифорнийского политехнического университета в Помоне нашли доказательства фотосинтеза земного типа в облаках Венеры. В теории он позволяет беспрепятственно существовать микроорганизмам и зарождаться новой жизни.
Автор исследования Ракеш Могул рассказал, что его команда ещё год назад воспользовалась телескопами ALMA и JCMT для изучения атмосферы Венеры. С помощью анализа разных спектров они нашли важный биомаркер фосфин, который и указывал на возможность фотосинтеза. Научное сообщество восприняло такую информацию критично, но учёный пояснил о своей концепции такого взаимодействия организмов и солнечной энергии. Главной претензией был губительный ультрафиолетовый свет, который убьёт любое растение и живой организм. В этом случае плотность облаков Венеры играет роль щита, так как прекрасно защищает фототорфы от ультрафиолета. Ночью же, когда света им будет недостаточно, растения и бактерии смогут получать необходимую энергию от инфракрасного излучения самой планеты. Таким образом фотосинтез не будет прекращаться с наступлением темноты, что существенно лучше условий на Земле.

Часть учёных усомнились, что облака Венеры содержат достаточное количество влаги для поддержания жизни. Могул объяснил, что они действительно очень сухие, но некоторые объекты могут состоять из нейтрализованных форм серной кислоты и представлять из себя питательную среду для микроорганизмов или растений.

Источник: www.gazeta.ru



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