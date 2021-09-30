 

На острове в Индонезии археологи обнаружили челюсть человека ледникового периода

30.09.2021, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В одной из пещер на острове Сулавеси в Индонезии археологи обнаружили челюсть пожилого человека, жившего во время ледникового периода. Возраст находки насчитывает около 25 тыс. лет и помогает лучше понять биологию людей того времени.
Найденная челюсть позволяет сделать предположение о миграции племён в то время и как они адаптировались к изменённым условиям окружающей среды. В частности, зубы были очень стёртыми и практически отсутствовали. Не исключается, что они были утеряны из-за возраста окаменелости, но учёные всё же считают, что человек был в возрасте и к тому времени у него практически не осталось зубов. Также найденная в пещере челюсть может указывать на одно из самых ранних наскальных изображений, обнаруженных в этом регионе. Возможно этот человек принадлежал к группе тех, кто занимался наскальной живописью в те периоды.

Путешествовали люди, жившие около 25 тыс. лет назад, исключительно по суше. Сейчас острова в Индонезии разделяет внушительное количество воды, но тогда, из-за изменений климата, существовали своего рода мосты. Они позволяли людям мигрировать в поиске более благоприятной местности. Найденная челюсть позволит пересмотреть пути миграции людей и определить, откуда именно пришли первые поселенцы в Океании.

Источник: planet-today.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Стали известны новые функции мессенджера WhatsApp

01.11 / Мнение: Сценарий и направления удара по Донбассу

29.10 / В Германии машина сбила толпу велосипедистов

28.08 / Мнение: Роль Дзержинского в победе над голодом в Поволжье

30.09 / Меган Маркл приняла участие в виртуальном саммите: “Мои слова не вызывали бы столько споров, если бы их не искажали”

09.10 / Ида Галич заразилась коронавирусом

30.09 / Люди-невидимки существуют?

27.06 / Расколи мне купола

15.06 / Играющим против России в компьютерных играх запретят избираться в депутаты

30.03 / И все-таки… Как поднять иммунитет?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика