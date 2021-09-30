На острове в Индонезии археологи обнаружили челюсть человека ледникового периода

В одной из пещер на острове Сулавеси в Индонезии археологи обнаружили челюсть пожилого человека, жившего во время ледникового периода. Возраст находки насчитывает около 25 тыс. лет и помогает лучше понять биологию людей того времени.

Найденная челюсть позволяет сделать предположение о миграции племён в то время и как они адаптировались к изменённым условиям окружающей среды. В частности, зубы были очень стёртыми и практически отсутствовали. Не исключается, что они были утеряны из-за возраста окаменелости, но учёные всё же считают, что человек был в возрасте и к тому времени у него практически не осталось зубов. Также найденная в пещере челюсть может указывать на одно из самых ранних наскальных изображений, обнаруженных в этом регионе. Возможно этот человек принадлежал к группе тех, кто занимался наскальной живописью в те периоды.

Путешествовали люди, жившие около 25 тыс. лет назад, исключительно по суше. Сейчас острова в Индонезии разделяет внушительное количество воды, но тогда, из-за изменений климата, существовали своего рода мосты. Они позволяли людям мигрировать в поиске более благоприятной местности. Найденная челюсть позволит пересмотреть пути миграции людей и определить, откуда именно пришли первые поселенцы в Океании.

Источник: planet-today.ru