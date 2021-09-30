 

Соседов подтвердил потерю 10 млн рублей после разорения российского банка

30.09.2021, 18:40, Разное
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Критик Сергей Соседов подтвердил потерю 10 млн рублей после разорения одного из крупнейших российских банков в 2017 году. Именно столько денежных средств тогда было на его счету.
Во время общения с прессой критик не стал умалчивать о своих финансовых трудностях и рассказал, что неоднократно был в не самом лучшем положении. При этом никто из влиятельных друзей ему не оказывал никакой помощи, а она поступала скорее от неравнодушных граждан. Также ликвидация одного из банков РФ затронула Соседова лично, так как на счету организации у него было не меньше 10 млн рублей. Данная сумма часто ставилась под сомнение, так как критик никогда не подтверждал даже приблизительное количество денежных средств в виртуальной валюте. Сейчас же он не стал отрицать, что именно эта сумма была безвозвратно потеряна.

Сергей Соседов отмечает, что с деньгами он не дружит. Всё, что критик имеет сейчас, результат его жизненной и профессиональной позиции. Также он продолжает свою деятельность и не раз становился объектом бурных обсуждений и скандалов в мире шоу-бизнеса, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



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