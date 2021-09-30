Эксперт рассказала о заложенном в новый бюджет расширении социальной поддержки граждан

«В проекте бюджета на 2022-2024 год мы видим усиление поддержки незащищенных групп граждан. И это очень хорошо», – сообщила газете ВЗГЛЯД председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

«Социальная сфера – это такая область экономики, где чем больше финансовых вливаний со стороны государства, тем лучше», – говорит эксперт.

По ее словам, в проекте бюджета на 2022-2024 год предусмотрено усиление поддержки незащищенных групп граждан. «И это очень хорошо, не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения мироощущения людей – они чувствуют защиту государства», – считает Волынец.

Она также отметила, что в новом проекте бюджета, помимо расширения поддержки материнства и детства, обращает на себя внимание предложение об углубленной диспансеризации. «Это очень хорошая инициатива, которая не только позволяет сохранить здоровье гражданам, но и тут есть и экономическая выгода для государства, ведь проще и дешевле вылечить болезнь, которую нашли на раннем этапе», – подчеркивает глава общественного движения.

В четверг правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. Ключевыми приоритетами документа названо обеспечение выполнения посланий президента, финансирование социальных обязательств, реализация нацпроектов и достижение национальных целей развития. Согласно Бюджетному кодексу, документ должен поступать в нижнюю палату парламента не позднее 1 октября. В прошлом году при подготовке бюджета предполагалось, что в 2022-2023 годах он будет дефицитным. Однако, согласно проекту, в ближайшие два года доходы федеральной казны будут превышать расходы.

Ожидается, что в 2022 году доходы составят 25,021 трлн рублей, расходы – 23,61 трлн рублей, а профицит составит 1,411 трлн рублей (1,1% ВВП). Превышение доходов над расходами прогнозируется и в 2023 году, – оно может достичь 434,7 млрд рублей (0,3% ВВП). А на 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей (0,2% ВВП).