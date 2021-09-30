 

Суд взыскал с судебного департамента 1 млрд рублей в пользу «Почты России»

30.09.2021, 18:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДевятый арбитражный апелляционный суд по иску АО «Почта России» взыскал более 1 млрд рублей с судебного департамента при Верховном суде России, отменив прежнее решение суда.

Согласно материалам суда,  стороны 27 декабря 2019 года заключили госконтракт стоимостью около 5,6 млрд рублей на оказание в 2020 году услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества. При этом по факту истец оказал услуги ответчику на сумму около 6,6 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Первая инстанция отклонила иск, заявив, что контракт заключался с единственным поставщиком, поэтому стороны имели право изменить его цену, что они и сделали, увеличив ее за шесть дней до окончания контракта более чем на 34% – до 5,6 млрд рублей. А требование же истца об оплате дополнительных услуг было признано односторонним изменением условий обязательства, не предусмотренным ни соглашением сторон, ни действующим законодательством.

Такую же позицию московский арбитражный суд высказал в деле по иску «Почты России» о взыскании с судебного департамента более 564 млн рублей по аналогичному госконтракту от 28 мая 2018 года на 2018-2019 годы. В том деле две инстанции сначала отклонили иск, но при новом рассмотрении требования были полностью удовлетворил в связи с признанием иска ответчиком.

Мотивы апелляционного суда в деле на 1 млрд рублей станут известны после опубликования полного текста постановления.

Судебный департамент при Верховном суде РФ отвечает за материально-техническое обеспечение всех федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, за исключением самого Верховного суда. Департамент – крупнейший потребитель услуг «Почты России»: федеральные суды осуществляют пересылку более 70 млн заказных писем и бандеролей в год, и это примерно 15% всего объема (460 миллионов почтовых отправлений) внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой «Почтой» ежегодно.

Ранее житель России не смог выиграть суд против «Почты России» за медленную доставку.



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