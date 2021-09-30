В гордуме Екатеринбурга объяснили назначение 73-летнего депутата на работу с молодежью

Резкие высказывания по поводу избрания 73-летнего депутата гордумы Екатеринбурга на пост главы комиссии по молодежной политике, развитию образования, науки и физкультуры в городском парламенте назвали неуместными.

«Резкие высказывания в СМИ по поводу избрания Любови Борковой председателем комиссии неуместны. Во-первых, комиссия по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политике все решения принимает коллегиально. В ее составе семь депутатов. Председатель в первую очередь занимается организацией работы комиссии. Во-вторых, депутаты Екатеринбургской городской думы осуществляют свою деятельность на непостоянной основе и не получают зарплату из городского бюджета», – цитирует сообщение парламента РИА «Новости».

При утверждении Борковой на пост главы комиссии депутаты проголосовали единогласно. До этого момента парламентарий занимала пост замглавы комиссии, она проработала в сфере образования более 50 лет, и возражений в гордуме по ее назначению не возникло.

Боркова в СМИ сообщала, что пользуется соцсетями только по работе, считает необходимой цензуру в Сети. В соцсетях появлялись критические высказывания по поводу ее назначения на пост главы комиссии.