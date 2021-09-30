Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Сделать Путина преемником Ельцина в кабинете у Дьяченко и Юмашева предложил я. Татьяна сказала: “Не нравится мне он. Не нравится, что из КГБ”

“Для начала мы это обсудили с [дочерью Ельцина] Татьяной Дьяченко и [советником Ельцина] Валей Юмашевым. Рассказал в более долгой беседе [cделать Путина преемником Ельцина в кабинете у Дьяченко и Юмашева]. Они говорят: “Да, понятно”. Но надо понимать простую вещь: в тот момент против Татьяны и Вали Юмашева Скуратов возбудил уголовные дела”, – объяснил он.

Как сказал миллиардер, Дьяченко отказалась поддержать кандидатуру Путина и сказала: “Не нравится мне он. Не нравится мне все-таки, что он из КГБ”.

По словам Пугачева, Юмашев не сильно влиял на Дьяченко.

“Юмашев говорит: “Поговори с Таней без меня. Надо, чтобы она папе сказала, что так будет хорошо”. Он же был секретарем Совбеза, сидел в 14-м корпусе. Ну как “сидел”? Приезжал раз в неделю, потому что делать там было нечего. Как и в ФСБ [Путину] тоже особо нечего было делать. Стол всегда был пустой. Было прикольно: у него лежала чистая бумага, отточенные карандаши – и ни одного документа. Он всегда мне говорил: “Ну чего? Кефирчику хочешь?” Он любил кефир попить. Я прихожу и говорю: “Володя, подъезжай на площадь, поговорим”. Он приехал. Я говорю: “Есть такая идея…” – “Авантюра. Какое премьерство?” Речь шла не о президентстве. Он [Путин] понимал, что он поддерживает Кремль просто тем, что он директор ФСБ. И это правда”, – сказал Пугачев.

Идея передачи власти от Ельцина к Путину была технологической, а не политической, добавил бизнесмен.

“Это уже был момент, когда Путин на самолетах летает, все его любят, он красавчик, молодой, говорит что-то, в отличие от Ельцина, которого последние два года никто не видел. Появляется человек, который складно излагает. “Всех замочим” и так далее”, – пояснил он.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Пугачев является основателем “Межпромбанка”. Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме “Межпромбанка”, по данным “Коммерсанта”, Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как “Межпромбанк” был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В Москве Пугачев жил с Путиным через забор.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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