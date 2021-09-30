ВАКС оставил экс-руководство АРМА под домашним арестом, НАБУ продолжает расследовать хищение $400 тыс. – СМИ

“Ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Р. Яроменко согласовала лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Решение относительно этого ходатайства выносил следователь судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин”, – отмечает агентство.

В рамках уголовного производства подозревают и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили. При объявлении подозрения их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

“Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву. Кроме этого обвинения, других фигурантов дела, Оксану Серокурову и Дениса Сердюка, также подозревают в организации преступления, а Игоря Короля определяют как пособника преступления”, – сказано в сообщении УНИАН.

Агентство отмечает, что ВАКС продлил срок отстранения и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и руководителя Управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили.

Сердюку, по данным УНИАН, продлили арест до 19 ноября 2021 года с возможностью внести залог в размере 1 млн 748 тыс. грн. Серокурова уже провела два месяца под стражей в СИЗО, теперь, учитывая, что у нее двое несовершеннолетних детей, суд смягчил меру пресечения и назначил круглосуточный домашний арест до 20 ноября 2021 года. Королю также смягчили меру – он был под стражей два месяца, а теперь до 19 ноября будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Сигидину, Павленко и Бочоришвили продлили на два месяца ночной домашний арест, такое определение вынес судья ВАКС Маркиан Галабала.

“Сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование по этому уголовному производству и по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины”, – пишет агентство.

Контекст:

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам.

В расследованиях “СтопКора” и “Украинской правды” в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался.

—