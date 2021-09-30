“Я была очень богатым, очень довольным человеком”. Вайкуле рассказала о своих заработках в ночном баре

“Мы пели фирменную музыку. Я была очень богатой, у меня было три зарплаты – я получала около 1 тыс [советских] руб. Машина стоила пять, чтобы понимать. Ну и самое главное, что на вечере, вернее, за ночь, я зарабатывала. Я была очень богатым, очень довольным человеком, который не хотел ничего больше, чем я уже имела”, – рассказала артистка, вспоминая прошлое.

Вайкуле призналась, что в то время “не пила и не курила”.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Контекст:

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). Самые известные ее песни – “Вернисаж”, “Еще не вечер”, “Скрипач на крыше”, “Я вышла на Пикадилли”, “Легкой джазовой походкой”, “Я за тебя молюсь”.

Певица состоит в отношениях с Андреем Латковским – сейчас он является ее продюсером, а когда-то был в ее ансамбле бас-гитаристом. Артисты вместе с 1978 года. Детей у них нет.

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