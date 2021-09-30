 

В Беларуси силовики задержали около 50 человек за комментарии в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ

30.09.2021, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники КГБ задерживали людей в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 369 (оскорбление государственного служащего) и 130 (возбуждение ненависти).

Так, 29 сентября людей задерживали в Минске, Гомеле и Витебске. Правозащитники опубликовали фамилии задержанных. К 30 сентября сотрудники КГБ задержали около 50 человек, сообщил центр “Весна”. Все задержанные находятся в СИЗО на улице Окрестина. Среди них – жители Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пинска и Слонима.

Некоторые комментирующие смерть сотрудника КГБ сомневаются в подлинности видео, называя его постановкой, сообщила “Радио Свобода”. В то же время, белорусская оппозиция считает это видео реальным.

Находящийся за границей бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что убийство сотрудника КГБ –  “это пример того, как надо бороться”. За эти слова против него в Беларуси возбудили очередное уголовное дело.

Контекст:

О смерти сотрудника КГБ Беларуси 28 сентября сообщала пресс-служба ведомства. Там утверждали, что силовик погиб в одной из квартир, где могли находиться “лица, причастные к террористической деятельности”. Огонь из ружья открыл якобы “особо опасный преступник”.

“Еврорадио” в Telegram-канале cо ссылкой на источники сообщило, что сотрудника КГБ убили в Минске. Силовики открыли огонь в ответ и убили нападавшего, им оказался сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей З. Портал “Хартия-97” назвал его полное имя – Андрей Зельцер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Решено создать ракету «Брамос» для уничтожения самолетов AWACS

30.01 / Быть партнёром, а не вассалом – Макрон поделился своим видением отношений ЕС с США

08.01 / Инфекционист назвал места в Москве с наибольшим риском заразиться коронавирусом

30.08 / Посольство США призвало Россию прекратить посягать на основные свободы в Крыму

14.09 / Бренд Hyundai представил новый электрический внедорожник линейки Ioniq

16.12 / Депутат Терентьев заявил, что новый состав Киевсовета будет “максимально прозрачно” принимать земельные и градостроительные решения

19.02 / Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим

09.09 / На европейских рынках зафиксирован рост после потерь в США и Азии

02.07 / Шведы заявили об эффективности стратегии массового иммунитета к коронавирусу

14.03 / Dacia представила новый электрокар Spring

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика