 

Обязательная вакцинация от COVID-19. Минздрав обнародовал список профессий, Ляшко рассказал, что будет с теми, кто откажется от прививки

30.09.2021, 18:20, Новости дня
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“Приказ Минздрава уже есть, он пошел на согласование в органы исполнительной власти. Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет заюстирован, он вступит в действие, какие могут быть последствия, которые могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никакие юридические моменты и приказ после его принятия сразу начал действовать.

Он сказал, что в ближайшее время приказ передадут в Минюст на регистрацию, там его перед регистрацией проверят на соответствие законам. После регистрации приказ будет опубликован. 

Министр, отвечая на вопрос о возможности невакцинированных работников обжаловать отстранение или увольнение с работы, подчеркнул, что речи об увольнении нет. 

“Мы не говорим об увольнении. Мы говорим, что [невакцинированные сотрудники] обязательно отстраняются от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты. Это ключевое: отстранение без сохранения [зарплаты]. Но место работы сохраняется за человеком. Сколько будет действовать карантин, столько человек не сможет работать в этой профессии, если он не вакцинируется против COVID-19”, – сказал Ляшко. 

Министр не уточнил, о представителях каких профессий идет речь, но на сайте Минздрава опубликовали проект приказа. 

Так указано, что обязательной вакцинации от коронавируса подлежат работники: 

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
местных государственных администраций.
заведений высшего, среднего, профессионального, школьного, дошкольного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности. 

Медиков в перечне нет, так как отстранение их от работы в случае отказа от вакцинации может привести к ограничению доступа к медицинской помощи, говорил Ляшко. 

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 сентября в Украине первую дозу вакцины получили более 7 млн человек, две –  5,6 млн. 

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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