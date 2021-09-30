Удвоение Смольного

Куратор из городской администрации Петербурга стал начальником депутатов.



Александр Бельский, избранный спикером Заксобрания Петербурга. Фото: zaks.ru

Первое заседание Законодательного собрания Петербурга стало триумфом Смольного. Депутаты избрали угодного губернатору спикера Александра Бельского и отправили в Сенат любимца спикера Совфеда Валентины Матвиенко Андрея Кутепова. Выступая перед депутатами, Александр Беглов ни словом не обмолвился о переводе парламента на непрофессиональную основу, о которой много говорили в последние месяцы.

Накануне первого заседания президиум политсовета «Единой России» рекомендовал на пост спикера парламента Петербурга бывшего вице-губернатора Александра Бельского. Кандидатура эта только формально предлагается региональными единороссами, на самом деле она спускается им из федерального руководства партии, которое, в свою очередь, согласует фамилию с администрацией президента.

Кроме того, на пост руководителя парламентской фракции «Единой России» президиум назначил депутата Павла Крупника, человека, близкого к покойному председателю парламента Петербурга Вадиму Тюльпанову, который, в свою очередь, входил в окружение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Павел Крупник, назначенный руководителем фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Таким образом Смольный и Матвиенко разделили контроль над Законодательным собранием. Первому достался весь парламент с возможностью кадровых изменений в аппарате, который сейчас еще контролируют люди бывшего спикера Вячеслава Макарова, второй — контроль над фракцией «Единой России», куда входят опытные депутаты, доставшиеся Бельскому по наследству. Они хорошо знают, что дает их зарплата, штат помощников и знаменитая «поправка БФК», позволяющая им расписывать 1% расходов городского бюджета на нужды своих избирательных территорий. Даже дочь бывшего спикера Марина Макарова, избравшаяся самовыдвиженкой, вошла во фракцию «ЕР», сделав примирительный жест в сторону противника: вы не трогаете нас, а мы не мешаем вам жить.

В приветственной речи Александра Беглова не было пожеланий к депутатам изменить устав и сделать парламент непрофессиональным. Для депутатов это «красная линия», которую они пересекать не намерены.

«Мы одна команда, команда города», — примирительно сказал Беглов. Он не мог такого произнести в адрес прежнего состава закса, откуда однажды сбежал после слов о том, что он не подходит Петербургу. Новые депутаты, скорее всего, не будут портить настроение хозяину Смольного, если, конечно, он не решит покуситься на святое: на их деньги.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов входит в зал заседаний петербургского ЗакСа. Фото: assembly.spb.ru

Традиционно на первом заседании нового созыва депутаты формируют состав Счетной комиссии, которая занимается подведением итогов всех тайных голосований. Депутат-яблочник Александр Шишлов предложил включить в состав комиссии своего коллегу Бориса Вишневского, чтобы после скандальных выборов с вбросами и каруселями хоть один демократ был наблюдателем за тем, как считают свои голоса сами депутаты.

Не вышло — за Вишневского проголосовали только десять депутатов из пятидесяти. Вместо него главой Счетной комиссии избрали единоросса из макаровского клана Константина Чебыкина. Наблюдатели обвиняли его в фальсификациях 17–19 сентября на Васильевском острове, где на нескольких УИКах в лечебных учреждениях Чебыкин набрал более 90% голосов, хотя на обычных участках выше третьего места не поднимался. Аномальное голосование и сделало его депутатом, и оппозиционеры готовят иски по оспариванию результатов выборов на Васильевском.

К 11 часам в Мариинском дворце добрались до главного — выборов спикера парламента. «Единая Россия» внесла кандидатуру Александра Бельского, фракция «Яблока» — Александра Шишлова, КПРФ — Вячеслава Бороденчика. Остальные фракции даже не предлагали своих кандидатов на высокий пост.

Александр Бельский, выйдя на трибуну, около минуты сыпал дежурными фразами и показал, как мастерски умеет говорить ни о чем. В итоге его избрали сорока голосами за при девяти против — именно столько депутатов во фракциях КПРФ и «Яблока». То есть «Справедливая РФ — За правду», «Новые люди» и ЛДПР дружно голосовали за спикера-единоросса, притом что «Справедливая Россия» не менее ожесточенно, чем «Яблоко», обвиняла «ЕР» в фальсификациях.

Александр Бельский во время заседания Законодательного собрания Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

После избрания на высокую должность Александр Бельский распорядился пустить в зал заседания журналистов, чем заслужил аплодисменты. Дело в том, что у Макарова отношения с прессой были давно и окончательно испорчены. Сотрудники его аппарата в течение многих лет под надуманными и не имеющими никакой законодательной базы предлогами лишали корреспондентов аккредитаций, регулировали их передвижение по Мариинскому дворцу, не пускали в зал заседаний. Еще утром 29 сентября Борис Вишневский требовал пустить в зал пишущую братию, но председательствовавший коммунист Борис Зверев не пустил, сославшись на коронавирусные ограничения. Поэтому жест доброй воли Бельского был воспринят прямо-таки глотком свободы слова. Стоит отметить, что нынешний спикер умеет выстраивать отношения с журналистами: будучи вице-губернатором, он практически избавил от неприятной миссии — общаться с прессой — своего патрона.

Под занавес избрали и сенатора от парламента Петербурга. Им стал любимец спикера Совфеда Валентины Матвиенко Андрей Кутепов. В 2009 году, будучи губернатором Петербурга, Матвиенко назначила Кутепова главой Приморского района, а в 2012 году, перейдя в Совет Федерации, забрала его в свой аппарат в Москву. В 2016 году Андрей Кутепов стал сенатором от парламента Петербурга, теперь ему продлили полномочия. Никто не смеет отказать Валентине Матвиенко.

Андрей Кутепов, избранный Сенатором от Петербурга в Совете Федерации РФ. Фото: Фото: assembly.spb.ru

Примечательно, что на первом заседании новый спикер не сказал ни одного, даже дежурно вежливого слова про своего предшественника. Более того, Макарова даже не было в зале Мариинского дворца, хотя в 2011 году, когда избрали самого Макарова, экс-спикера Вадима Тюльпанова тепло провожали с цветами и напутствиями. Теперь в парламенте иные хозяева, а со стороны Валентины Матвиенко за ним будут присматривать другие люди.

Новый спикер назначил внеочередное заседание парламента на 1 октября, не объяснив причину такой спешки.

Настроение Бельскому пыталась испортить глава ЦИК Элла Памфилова. «Это единственный регион, кого мы поздравлять не будем! Был явный конфликт интересов, человек сам себя избрал. Этот человек подменял собой Горизбирком. Фактически он занимался своим избранием. Александр Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это пиррова победа, и когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», — сказала Памфилова на заседании ЦИК. Неделю назад она заявила, что обратилась в СК и Генпрокуратуру, чтобы там проверили, как вице-губернатор одной рукой курировал выборы, а другой — избирался в депутаты.

«Что касается вопросов ко мне Эллы Александровны. Элла Александровна имеет право задавать вопросы. Пожалуйста, для этого есть следственные органы», — заочно ответил Памфиловой Бельский. Избрание его спикером говорит о том, что никто ничего пересматривать не будет.

Сергей Ковальченко, специально для «Новой»

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