Подававший большие надежды мальчик-вундеркинд из Ростова вырос и вступил в ЛДПР

22-летний житель Ростова-на-Дону Алексей Квашин, в детстве считавшийся вундеркиндом и “восьмым чудом света”, вступил в ЛДПР. Молодой человек заявил, что получил партийный билет, чтобы вместе с однопартийцами отстаивать интересы страны.

В возрасте 8-12 лет Квашин считался одним из наиболее талантливых детей не только России, но и мира – он умел умножать в уме четырехзначные числа, практически моментально выдавая ответ, а также запоминал содержимое целых глав книг с точностью до запятой. С 14 лет его когнитивные способности начали постепенно снижаться, в 17 он уже с трудом поступил в вуз, но не закончил его и спустя три года был отчислен из-за неуспеваемости.

После известия о вступлении Квашина в ЛДПР, его исключили из реестра Мирового интеллектуального резерва и попросили сдать членский билет общества Mensa. По другим данным, это случилось ещё год назад. Либерал-демократы напротив приветствовали нового однопартийца и назвали его решение “логичным развитием и без того недюжинных способностей Алексея”.

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