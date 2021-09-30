 

«Яндекс.Почта» внедряет платную функцию

30.09.2021, 18:08, Новости дня
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Российский «Яндекс» внедряет новую функцию в свой почтовый сервис. Речь идет о возможности получать исключительно почтовые уведомления от абонентов, с которыми вы общаетесь. При этом исключается появление рекламы в любом виде, обещает разработчик.

Данная функция будет осуществляться на платной основе. По мнению представителей компании, с внедрением новой функции «Яндекс.Почта 360» существенно повысится качество самого сервиса.

Разного рода рассылки в данном случае также допускаются, поясняют специалисты. Однако пользователь обязательно должен дать сознательное согласие получать такой контент. По предварительной информации, заплатить придется 499 рублей в год или же 69 рублей в месяц.



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