В Интернете появился еще один аналог TikTok

Вначале новый сервис, представленный в корпорации Facebook, будет работать на территории Соединенных Штатов. Первая в мире соцсеть решила повторить успех китайского TikTok и запустила под своей крышей собственную систему публикации коротких видеороликов.

Напомним, что особенностью TikTok является то, что приоритетным форматом здесь является вертикальная, а не альбомная съемка. В последние годы она стала очень нравиться многомиллионной армии пользователей по всему миру.

Также разработчик сообщает, что новый видеосервис будет работать только на мобильных устройствах с установленными операционными системами для смартфонов. Речь идет пока только о iOS и Android. Инвестиции в будущие вознаграждения авторам составляют миллиард долларов США.