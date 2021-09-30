 

Опубликовано мнение россиян о хакерах. Это кошмар!

30.09.2021, 18:08, Новости дня
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Совершенно непонятно, то ли россияне не понимают, что такое киберпреступность и в чем ее опасность, то ли страна в значительной мере состоит из людей с уголовным типом мышления?

В антивирусной компании ESET решили провести исследование общественного мнения россиян. Респондентов спросили, как они относятся к хакерам. Авторы исследования с ужасом отметили, что именно хакерами хотели бы стать около 20% жителей Российской Федерации.

При этом только 15% опрошенных сказали, что плохо понимают, чем именно занимаются хакеры. А 84% заявили, что отлично понимают, чем эти самые хакеры занимаются. Россиян, полагающих, что киберпреступность несет только зло, оказалось всего 53%. Остальные 47% допускают существование честных и порядочных хакеров.



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