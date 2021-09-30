Необычные оттенки помогут изменить имидж: модные варианты окрашивания волос на осень для самых смелых

Модные, смелые и яркие оттенки волос помогают кардинально изменить свой образ. Осенью 2021 года можно выбрать для себя красивое и эффектное окрашивание в необычные тона. Среди нестандартных решений стоит выделить красный каштан, яркую медь, беби-блонд. Вот некоторые модные и стильные оттенки, заслуживающие особого внимания.

Эффектный медный оттенок

Медные тона остаются актуальными на протяжении нескольких сезонов. Смелое и яркое окрашивание волос выбирают для себя многие знаменитости, которые хотят придать своему образу нотку гламура и сделать внешний вид роскошным.

Проще всего достичь желаемого результата блондинкам. Однако лучше всего обратиться за помощью к профессиональному колористу.

Красный каштан

На Met Gala 2021 Джиджи Хадид продемонстрировала красивый и эффектный образ. После выхода модели на красную дорожку колористы сделали предположение относительно того, что красный каштан будет самым модным оттенком осеннего сезона.

Глубокий каштановый цвет является красивым оттенком красного спектра. Этот яркий и насыщенный цвет будет пользоваться огромной популярностью этой осенью и зимой. Благодаря достаточно широкой палитре можно выбрать любой оттенок – как достаточно яркий и насыщенный, так и нежный ягодный блонд.

Клубничный блонд

Кристен Стюарт поразила публику роскошным оттенком своих локонов. Светлый клубничный блонд является отличным вариантом, так как помогает сделать образ стильным, эффектным и роскошным.

Этот оттенок позволяет постоянно экспериментировать с цветом волос.

Очень красиво получается эффектный контраст этого довольно светлого оттенка и темной одежды.

Беби-блонд

Билли Айлиш продемонстрировала, что такой оттенок волос выглядит достаточно соблазнительно и помогает сделать черты лица визуально более выразительными. Это очень модный цвет волос, который заслуживает особого внимания.

Когда свет падает на волосы, то кажется, что они окружены красивой золотой аурой. Этот теплый цвет отлично подойдет для осеннего сезона. Он помогает дополнить красивый загар.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Платиновый блонд

Особенно смелым такое решение будет для брюнеток, которым нравятся более теплые и яркие тона.

Стилисты прогнозируют возвращение в моду красивого пепельного блонда, который уже успел стать самой настоящей классикой и подходит абсолютно всем девушкам.

Добавить естественности

В последнее времени наметилась тенденция на максимально естественный цвет волос. Это безупречный оттенок, который невозможно отличить от натурального. Кроме того, будет практически незаметным отрастание корней.

Девушкам со светлыми волосами стоит обратить внимание на светлый блонд, мягкие медовые тона и припудривание кончиков. Красивый эффект можно получить при помощи микромелирования по всей длине прядей, а также при помощи эффекта медового блеска.

Конфетные тона

Этой осенью можно решиться на эффектные и стильные тона в окрашивании волос.

Оттенки светло-голубого и конфетно-розового, а также другие яркие акценты должна попробовать каждая модница. Выглядит это ярко и смело.