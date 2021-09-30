 

Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко

30.09.2021, 17:50, Разное
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Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель движения “Народное антикризисное управление” Павел Латушко обратился к согражданам и представил план борьбы с режимом Александра Лукашенко. Он призвал экс-кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую, демократические силы и белорусскую диаспору поддержать НАУ.

Политик подчеркнул, что оппозиция еще летом прошлого года сформулировала три основных требования к властям Белоруссии, выполнение которых, по его версии, является единственным способом выхода из политического и гуманитарного кризиса. Латушко подчеркнул, что кризис создан режимом Лукашенко после “фальсификации выборов, силового захвата власти и начала самых жестокий и бесчеловечных репрессий” в истории Белоруссии.

Оппозиционер отметил, что требования не были выполнены. Латушко подтвердил, что намерен дальше добиваться освобождения политических заключенных и прекращения репрессий. Он заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности всех причастных к преступлениям против белорусов. Также политик требует проведения новых демократических выборов.

“Созданный режимом диктатора [Лукашенко] кризис продолжает усугубляться и уже превратился из внутреннего в региональный”, – констатировал Латушко.

Кроме того, он подчеркнул, что для преодоления кризиса необходимо выработать единую стратегию как для внутренней, так и для внешней политики оппозиции. Латушко призвал белорусов действовать в рамках плана “Перемога” для борьбы с Лукашенко.



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