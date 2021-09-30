 

Политолог Казакевич раскрыл сценарии белорусского референдума: Нужный результат будет нарисован

30.09.2021, 17:50, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал гражданам изменить конституцию республики после массовых протестов. Новый текст основного закона страны должен быть утвержден на референдуме. Глава государства 28 сентября подтвердил, что всенародное голосование состоится уже через несколько месяцев. Политолог Андрей Казакевич уверен, что референдум может пройти по двум сценариям.

Доктор политических наук сомневается, что в Белоруссии возобновятся уличные акции. По его мнению, граждане опасаются высокого уровня репрессий, поэтому могут выразить протест иными способами: уклониться от работы в избирательных комиссиях и даже бойкотировать голосование.

Эксперт подчеркнул, что конституционный референдум в Белоруссии может пройти по двум сценариям. Первый вариант, по версии политолога, исключает все сюрпризы, потому что ситуацию полностью будет контролировать государство.

Казакевич считает, что при втором сценарии “нужный результат будет нарисован”, однако власти никак не смогут изобразить демократию, потому что белорусы начнут проявлять несогласие.

“В таком случае нелегитимность референдума будет всем очевидна, соответственно основная политическая задача достигнута не будет”, – заявил эксперт.

По словам политолога, второй вариант развития событий является “тупиковым” для режима Лукашенко, потому что легитимность основного закона будет поставлена под сомнение. Также эксперт считает, что президент Белоруссии может предусмотреть в новой конституции ограничения, которые не позволят оппозиционерам занимать выборные должности.



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