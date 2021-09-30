Мнение: Зарплаты-квартплаты в СССР, качество строительства в США и умные дома в России

1. Недавно мы обсуждали с вами покупательную способность советских пенсий, которая в 1980-е годы была в 3-4 раза ниже, чем теперь: если считать, например, по стоимости продуктов питания. Многие тогда указали, что для более точной оценки уровня жизни в СССР надо учитывать ещё и стоимость коммуналки/услуг ЖКХ. Что ж, давайте обсудим квартплату. По ссылке приведены примеры советских квартирных счетов, показано их соотношение с зарплатой:

https://von-hoffmann.livejournal.com/1140830.html

Квалифицированные рабочие в 70-х – 80-х годах получали 160-220 рублей в месяц, ИТР – 120–140 рублей в месяц, грузчики и продавцы – 80-90 рублей в месяц, о медперсонале, почтальонах и прочих вспоминать не будем.

В наше время квартплата в 4 тысячи составляет 10% от средней зарплаты в 40’000 рублей. На фото счета тех лет, без электроэнергии. Сравните сами. Примерно такое же процентное соотношение.

Щедро возьмём средний размер позднесоветской пенсии в 80 рублей, без учёта низких пенсий колхозников, как мы это ранее делали здесь:

https://olegmakarenko.ru/2243699.html

При счёте в 16-20 рублей получается, что на квартплату в СССР уходило 20-25% пенсии. Сейчас при среднем размере пенсии в 16 тысяч мы получим примерно такое же соотношение, с той только разницей, что сейчас государство доплачивает пенсионерам, если у них уходит на коммуналку более 20% дохода (это я грубо, в разных регионах немного по-разному).

Вместе с тем надо учесть и ещё один плюс советской коммуналки. Так как тогда на каждого россиянина приходилось примерно вдвое-втрое меньше площади, чем сейчас, то и счета за коммуналку казались меньшими. Делить коммуналку на шесть человек — совсем не то же самое, что делить её на двоих.

2. «Их нравы». Строители обследуют дом за 36 млн рублей. Внешне выглядит неплохо, но на двухминутном видео вскрывается столько недоработок, что на месте покупателя я бы задал очевидный вопрос — почему за театральные декорации просят сумму, на которую можно купить добротное кирпичное строение?

https://9gag.com/gag/aNp66Pw

Я слабо представляю, чтобы такое было возможно в современной России. Даже в 1990-е, когда «новые русские» строили коттеджи без привлечения архитекторов, получалось хоть и уродливо, но всё же не настолько хлипко.

3. Дома в России планируется массово оснащать системой «умный» дом, включая и старостройки:

https://lenta.ru/news/2021/09/29/smarthouse/

Оснащение новостроек и старого жилого фонда системой «умный» дом в России могут урегулировать государственными нормами, пишут «Известия».

Дорожную карту по развитию и внедрению инжиниринговых систем создает совместно с операторами министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Ожидается, что ГОСТ по установке «умных» домов появится к марту 2022 года. Оснащение строений смарт-системами также хотят включить в строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту. Предусмотрено дооснащение уже введенных в эксплуатацию жилых домов с подобными системами. Собственникам предложат сделать это за счет средств капитального ремонта.

О том, что будет включено в новый документ, в проекте не указано. «Внедрение технологий “умного” дома в перспективе позволит повысить прозрачность расчетов за ЖКХ, минимизировать количество ошибок при начислении платы», — подчеркнули в ведомстве. В строительстве планируют использовать отечественное оборудование.

Лично я идею полностью поддерживаю. Сейчас у нас в стране полно хитрозадых жильцов, которые за общий счёт воруют, например, тепло из батарей. Давно пора заставить их платить по счетам.