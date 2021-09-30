 

В Росгосцирке уже начали продавать билеты на фестиваль «Принцесса цирка»

30.09.2021, 17:46, Разное
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В октябре в Саратовском цирке состоится фестиваль «Принцесса цирка». В мероприятии примут участие цирковые артистки из 13 стран. Через месяц артистки из Вьетнама, Венгрии, Италии, Казахстана будут удивлять зрителей своими разнообразными номерами. Ведь под куполом цирка возможно очень многое – от клоунады до эквилибристики и акробатики. Зрителям покажут 20 разнообразных номеров. Благодаря фестивалю у жителей и гостей Саратова появится прекрасная возможность погрузиться в чарующий мир циркового искусства.
Стоит заметить, что «Принцесса цирка» является единственным фестивалем в мире, где подчеркивается значительная роль женщин в цирковом искусстве. Впервые он был проведен в 2005 году. За это время 730 артисток выступили на арене Саратовского цирка и получили признание мировых экспертов.

В текущем году фестиваль будет проводиться с 18 по 24 октября. Билеты уже сейчас доступны как в городских кассах, так и на веб-сайте фестиваля.



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