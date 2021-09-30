 

Рустам Солнцев назвал Бузову «шизофреничкой»

30.09.2021, 17:46, Разное
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Рустам Солнцев посоветовал Ольге Бузовой избавляться от образа «молоденькой и глупенькой девушки». Более того, поступки поющей телеведущей он назвал поведением «шизофренички».
Рустам Солнцев считает Ольгу Бузову умной и эрудированной личностью, хотя она придерживается образа «блондинки». Вероятно, этого требуют пиарщики звезды, а она не решается им перечить. По мнению шоумена, певице нужно как можно скорее избавляться от этого образа, ведь «бабе под сорок лет» и со временем поведение станет неподходящим, что отразится на популярности.

Когда Бузова только начинала строить свою карьеру, ее поведение было кардинально другим. Она была естественной и в сложных ситуациях всегда оставалась сама собой, а сейчас придерживается образа «молоденькой и глупой дамы», что в будущем приведет к провалу, заключил Солнцев.

Источник: www.kinoafisha.info



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