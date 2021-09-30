Мнение: Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за 1000 кубометров

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. С начала августа цена на газ в Европе выросла почти в 2 раза.

В Британии из-за роста цен на газ вчера разорились https://www.bbc.com/news/business-58732683 сразу 3 энергетических компании. С начала газового кризиса таких компаний уже 9.

Цена на газ на рынке Европы второй раз с начала торгов обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали день на уровне чуть выше 1050 долларов, но уже через несколько минут, в 09:16 мск, установили очередной рекорд — 1076 долларов за тысячу кубометров, а к 09:47 подскочили до 1101 доллара.

Предыдущий рекорд зафиксировали накануне, когда цены на газ поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубов. Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня: в среду она составила 1055 долларов. Сегодняшний показатель превысил ее на 5,3 процента.

Зима близко.

Ниже, как обычно минутка экспертов.

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