 

Мнение: Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за 1000 кубометров

30.09.2021, 17:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. С начала августа цена на газ в Европе выросла почти в 2 раза.
В Британии из-за роста цен на газ вчера разорились https://www.bbc.com/news/business-58732683 сразу 3 энергетических компании. С начала газового кризиса таких компаний уже 9.

Цена на газ на рынке Европы второй раз с начала торгов обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали день на уровне чуть выше 1050 долларов, но уже через несколько минут, в 09:16 мск, установили очередной рекорд — 1076 долларов за тысячу кубометров, а к 09:47 подскочили до 1101 доллара.
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне, когда цены на газ поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубов. Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня: в среду она составила 1055 долларов. Сегодняшний показатель превысил ее на 5,3 процента.

Зима близко.

Ниже, как обычно минутка экспертов.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Воронка

27.02 / Мнение: Как я убедился, что ни хрена в “Барчике” нет мужиков. одни бабы переодетые.

27.08 / Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России

08.03 / Мнение: Нефтяные расклады

04.12 / Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в реке Полежаевского парка в Петербурге

11.11 / Разработчик российской вакцины оценил ее эффективность выше американской

15.10 / Мнение: О сроках закрытия Москвы на новый некарантин

29.03 / В России введут уголовную ответственность за публикацию результатов экзит-поллов без одобрения ЦИК

21.05 / Мнение: Судьбы пропагандиста глазами Сапожника

13.07 / В Пресненском районе создадут общественный совет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика